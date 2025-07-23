Gökhan Erdem ne zaman uzaya gidecek? Gökhan Erdem uzay yolculuğu ne zaman?

Jeff Bezos’a ait uzay şirketi Blue Origin’in yörünge altı roket sistemi New Shepard yakın zamanda 6 yolcu ile uzaya gidecek. Bu 6 kişi arasında Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem de var. Konu bir hayli konuşulurken "Gökhan Erdem ne zaman uzaya gidecek" sorusu peş peşe geliyor.

Gökhan Erdem ne zaman uzaya gidecek?

Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem'in ağustos ayında uzaya çıkacağı biliniyor fakat net tarih henüz belli değil. En kısa sürede tarihin netleşmesi bekleniyor.

Toplam 6 yolcunun yer alacağı New Shepard’ın 14. insanlı uçuşunda, İstanbul’un simgeleriyle süslenmiş kıyafetiyle Erdem de uzaya çıkacak. Tamamen otonom ve pilotsuz gerçekleşecek bu yolculukta, katılımcılar 100 kilometre yükseklikteki Karman çizgisini aşarak mikro yerçekimi deneyimi yaşayacak.

Daha önce Nisan 2024’te Katy Perry ve dört kadın astronot aynı şirketle uzay yolculuğu yapmıştı. Türkiye’den ise 2024’te iki önemli katılım gerçekleşti: Alper Gezeravcı, 19 Ocak’taki görevde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün geçirdi; Tuva Cihangir Atasever ise 8 Haziran’da yörünge altı araştırma uçuşuna katıldı.