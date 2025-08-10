Google deprem uyarı bildirimi nasıl açılır? Google Balıkesir depremini kaç saniye önce bildi?

Deprem ülkesi Türkiye, Balıkesir depremi ile bir kez daha sarsıldı. Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa dökerken sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Google'ın deprem uyarı bildirimi depremden önce vatandaşlara bildirim gönderdi. Saniyeler öncesinde gelen bildirim sayesinde birçok vatandaş önlem alırken konu bir kez daha gündem oldu. Şimdi "Google deprem uyası bildirimi nasıl açılır" sorusu peş peşe geliyor.

Google deprem uyarı bildirimi nasıl açılır?

Google’ın deprem uyarı bildirimlerini almak için cihazınızdaki ayarlardan küçük bir düzenleme yapmanız yeterli. İşte Android ve iOS için adım adım deprem uyarı sistemi açma rehberi:

Android’de deprem uyarısı açma

Android telefonlarda bu özelliğin çalışabilmesi için hem internet hem de konum servislerinin açık olması gerekiyor.

Ayarlar menüsünü açın.

Konum bölümüne girin.

Gelişmiş sekmesine dokunun.

Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.

iPhone’da deprem uyarısı açma

iOS cihazlarda deprem uyarıları, Apple’ın “Acil Durum Uyarıları” sistemi üzerinden iletiliyor. Bu sistem her zaman tüm kullanıcılara ulaşmayabilir ancak etkinleştirmek için:

Ayarlar menüsüne girin.

Bildirimler bölümünü açın.

En alt kısımdaki Acil Durum Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.