Google deprem uyarı bildirimi nasıl açılır? Google Balıkesir depremini kaç saniye önce bildi?
6.1'lik Balıkesir depremi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Hala artçı sarsıntılar kaydedilirken Google'ın deprem uyarı bildirimi depremi çok önceden bildi ve uyarı gönderdi. Konu epey gündem olurken "Google deprem uyası bildirimi nasıl açılır" sorusu peş peşe geliyor.
Deprem ülkesi Türkiye, Balıkesir depremi ile bir kez daha sarsıldı. Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa dökerken sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Google'ın deprem uyarı bildirimi depremden önce vatandaşlara bildirim gönderdi. Saniyeler öncesinde gelen bildirim sayesinde birçok vatandaş önlem alırken konu bir kez daha gündem oldu. Şimdi "Google deprem uyası bildirimi nasıl açılır" sorusu peş peşe geliyor.
Google depremi kaç saniye önce bildi?
Google'ın deprem uyarı bildirimi telefonunda açık olanlar sarsıntıyı yaklaşık 30 saniye önce bildi. Bildirimde 5.2 büyüklüğünde deprem olabileceği belirtildi.
Google deprem uyarı bildirimi nasıl açılır?
Google’ın deprem uyarı bildirimlerini almak için cihazınızdaki ayarlardan küçük bir düzenleme yapmanız yeterli. İşte Android ve iOS için adım adım deprem uyarı sistemi açma rehberi:
Android’de deprem uyarısı açma
Android telefonlarda bu özelliğin çalışabilmesi için hem internet hem de konum servislerinin açık olması gerekiyor.
Ayarlar menüsünü açın.
Konum bölümüne girin.
Gelişmiş sekmesine dokunun.
Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.
iPhone’da deprem uyarısı açma
iOS cihazlarda deprem uyarıları, Apple’ın “Acil Durum Uyarıları” sistemi üzerinden iletiliyor. Bu sistem her zaman tüm kullanıcılara ulaşmayabilir ancak etkinleştirmek için:
Ayarlar menüsüne girin.
Bildirimler bölümünü açın.
En alt kısımdaki Acil Durum Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.