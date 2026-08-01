Bir cümleyle dünya değişiyordu

Nano Banana 2 modeliyle çalışan özellik, Google Earth’ün internet sürümüne eklenmişti. Kullanıcılar haritada istedikleri konuma yaklaşıyor, “görüntü oluştur” seçeneğine dokunuyor ve görmek istedikleri sahneyi metinle tarif ediyordu.

Yapay zekâ, komutu boş bir görsel alanında değil, seçilen bölgenin gerçek uydu, hava ve üç boyutlu görüntüleri üzerinde uyguluyordu. Böylece uydurma yapılar ve olaylar; gerçek arazi, sokak, bina ve coğrafi koordinatlarla aynı görüntüde birleşiyordu.

Google, özelliği tarihî alanların geçmişini canlandırmak, boş arazilere yönelik mimari projeleri göstermek, şehir planlaması yapmak ve geleceğe ilişkin tasarımlar üretmek amacıyla tanıtmıştı.

Ancak araca erişim için özel başvuru veya bekleme listesi gerekmemesi, özelliğin çok kısa sürede farklı amaçlarla denenmesine yol açtı.