Google'da herkes onları aratıyor: İşte Türkiye'nin en çok merak edilen 20 turistik yeri

Google Maps kuruluşunun 20'nci yılına özel dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinde yaptığı çalışmayı yayımladı. Listede Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. Türkiye'de en çok aranan 20 yerin listesi şöyle:

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