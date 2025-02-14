Google'da herkes onları aratıyor: İşte Türkiye'nin en çok merak edilen 20 turistik yeri
Google Maps, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parklarından oluşan listeleri yayımlandı. Söz konusu listede Türkiye'nin en çok incelenen ziyaret yerleri, parkları ve müzeleri de yer alıyor. İşte Türkiye'nin en çok araştırılan yerlerinin listesi...
Google Maps kuruluşunun 20'nci yılına özel dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinde yaptığı çalışmayı yayımladı. Listede Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. Türkiye'de en çok aranan 20 yerin listesi şöyle:
20. Tophane Saat Kulesi - Bursa
Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi, Türkiye'de en çok aranan yerler listesinin son sırasında yer alıyor.
19. Damlataş Mağarası - Antalya
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Damlataş Mağarası'nı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
18. Eski Foça Sahili - İzmir
İzmir'de bulunan Eski Foça Sahili listenin 18. sırasında.