Gordion'un adının geçtiği ilk yazıt bulundu Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 300 yıl öncesine ait Frigce yazıtta Gordion ismine ilk kez rastlandı. Friglerin başkentinin Gordion olduğu 100 yıl önce belirlense de yazıt, bunun teyit edildiği ilk kanıt olma özelliği taşıyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 1893'te başlayan Berlin-İstanbul-Bağdat demir yolu hattı inşası sırasında Alfred ve Gustav Körte kardeşlerce keşfedilen Gordion Antik Kent'te, 1900'de 3 aylık kazı yapıldı. 1 | 8

Körte kardeşler, antik kentin Frig'in başkentinin Gordion olduğunu belirlese de bugüne dek bunu teyit eden bir bilgiye ulaşılamadı. 2 | 8

Uzun bir aranın ardından 1950'de yeniden başlatılan kazı çalışmaları günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve denetimiyle Pensilvanya Üniversitesi Müzesi'nden Prof. Dr. C. Brian Rose'un kazı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. 3 | 8