Görenler gözlerine inanamıyor: Dünyaca ünlü köyün deresi kan ağlıyor!

Turşu suyu ve benzeri atıkları özellikle yaz aylarında sıkça gördüklerini söyleyen çiftçi Murat Aydın, "Biz çiftçiler olarak bu dereden mustaribiz. Defalarca dile getirmemize rağmen kimse bir önlem almadı. Burada atık suyla tarım yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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