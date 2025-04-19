Görenler gözlerine inanamıyor: Dünyaca ünlü köyün deresi kan ağlıyor!
Bursa'da dünyaca ünlü turşuların üretildiği Gedelek Köyü'nde dereler kızıla boyandı. Turşu suyu atıkları sebebiyle deredeki yüksek asit, çevresindeki tarlalardaki mahsulleri kurutmaya başladı. Adeta ‘kan' ağlayan derede, atıklar nedeniyle yüksek asit oluştu. Yüksek asit çevredeki tarlalarda bulunan mahsullere de zarar verdi.
Bursa'da coğrafi işaretli Gedelek Turşusu ile ünlü Orhangazi'ye bağlı Gedelek köyünde işletmelerin turşu suyu atıklarını boşaltması nedeniyle dereler kırmızıya boyandı.
Turşu suyu ve benzeri atıkları özellikle yaz aylarında sıkça gördüklerini söyleyen çiftçi Murat Aydın, "Biz çiftçiler olarak bu dereden mustaribiz. Defalarca dile getirmemize rağmen kimse bir önlem almadı. Burada atık suyla tarım yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Aydın, “Turşu ve pancar suyu atıyorlar. Yaz sezonuna girer girmez bu atıklarla karşılaşıyoruz. Mahallenin yarısı ana gidere bağlı, fakat diğer yarısı biraz çukurda kaldığı için ana gidere suyu pompalayamıyorlar. Dolayısıyla buradan dereye salıyorlar” ifadelerini kullandı.
Çiftçinin sıkıntısını kimsenin umursamadığını anlatan Aydın, “Çevredeki birçok ağaç kurumaya başladı" şeklinde konuştu.