Grok kapandı mı, neden erişim engeli geldi? Twitter (X) kapanacak mı?
X platformunun yapay zeka aracı Grok, sorulara verdiği küfürlü yanıtlarla gündem oldu. Bugün ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Grok'a erişim engeli getirildi. Şimdi sıklıkla "Grok kapandı mı, neden erişim engeli geldi" sorusu geliyor.
Grok’un Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri üzerine re’sen soruşturma başlatıldı. İlk kez bir yapay zeka aracına erişim engeli getirilirken "Grok kapandı mı, neden erişim engeli geldi" sorusu peş peşe geliyor.
Başsavcılık, Grok'un Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle re’sen işlem başlattı. Yapılan açıklamada, sulh ceza hâkimliğine başvurularak erişim engeli kararı alındığı ve bu kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildiği bildirildi.
Olayın ardından Grok'un resmi X hesabından da açıklama geldi. Şirket, uygunsuz içeriklerin fark edilmesinin ardından paylaşımların kaldırıldığını belirterek, platformda nefret söylemini engellemek amacıyla ek önlemler alındığını duyurdu.