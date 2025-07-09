Grok kapandı mı, neden erişim engeli geldi? Twitter (X) kapanacak mı?

Grok’un Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri üzerine re’sen soruşturma başlatıldı. İlk kez bir yapay zeka aracına erişim engeli getirilirken "Grok kapandı mı, neden erişim engeli geldi" sorusu peş peşe geliyor.

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