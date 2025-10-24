GSB burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite öğrencileri büyük bir umutla KYK burs ve kredileri için başvuru yaptı. 17 Ekim gecesi işlemlerin bitişi ile birlikte sonuçlar gündem oldu. Başvuruların üzerinden bir hafta geçti ve her geçen gün "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
KYK burs ve kredi sonuçlarına yoğun bir ilgi var. Sonuçlar, öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Günler ilerliyor ve heyecan katlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı süreç ile ilgili bilgi vermezken adaylar da duyum olup olmadığını öğrenmek için "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
KYK 2025 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihi için net bir tarih verilemiyor. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.