GSB gençlik kampı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12–25 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak düzenlenen kamplar büyük ilgi görüyor. Daha önce yapılan başvuruların sonuçları 1 hafta önce açıklandı. Daha sonra yeni başvurular alınmaya başlarken şimdi işlem yapanlar sonuçlara odaklandı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

GSB gençlik kampı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kalan dönemler için başvurular 13 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek." denildi. Bu nedenle sonuçlar 13 Temmuz sonrası açıklanacak.