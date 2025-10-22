GSB KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından sonuç tarihi araması her geçen gün arıyor. Yüz binler GSB'nin tarih paylaşmaması nedeniyle sosyal medyada ve arama motorlarında konu hakkında bilgi alınmak isteniyor. Sıkça gelen soru "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
2025 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Ekim'de sona eren işlemlerin ardından bu soru yoğun şekilde geliyor. Bakanlık sonuç tarihini paylaşmazken adaylar konu ile ilgili bilgi almaya çalışıyor. İşte geçen yıl yaşanan süreç ile ilgili detaylar...
KYK 2025 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihi için net bir tarih verilemiyor. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.