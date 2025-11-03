GSB KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
Yepyeni bir hafta ve üniversite öğrencilerinde KYK burs ve kredi sonuçları için beklenti iyice arttı. Başvuru yapanlar sürekli olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının sitesini ve sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor. Bir duyum olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "2025 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Hem kasım ayının gelişi hem de yeni haftanın ilk günü olması nedeniyle üniversite öğrencileri bu soruya cevap arıyor. Aramalar yoğun şekilde yapılıyor. Peki yeni bir gelişme yaşandı mı?
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihini adaylarla paylaşmadı. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.