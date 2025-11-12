Güneş patlaması sonrası görsel şölen: ABD'de kuzey ışıkları görüldü!
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Princeton kentinde gökyüzü, güçlü X sınıfı güneş patlamalarının ardından oluşan kuzey ışıklarıyla renkli bir görsel şölene sahne oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde gökyüzünü kaplayan mor, yeşil ve kırmızı tonlarındaki ışıklar, bölge sakinlerine eşsiz manzaralar sundu. Kuzey ışıkları, genellikle kutup bölgelerinde görülse de, zaman zaman güçlü manyetik fırtınalar nedeniyle daha güneydeki bölgelerde de gözlemlenebiliyor.
1 12
2 12
3 12
4 12
5 12
6 12
7 12
8 12
9 12
10 12
11 12
12 12