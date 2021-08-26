Günlük vaka sayısı 500'ü aştı: 'Aşı yaptırın, kurallara uyun' çağrısı Trabzon Sağlık Müdürü Usta, her yerde COVID-19 vakası olduğunu belirterek, herkese aşı yaptırmaları, maske ve mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'un birinci doz aşılama oranı açısından "mavi" kategoride bulunması dolayısıyla mutlu olduklarını ancak bunu yeterli görmediklerini söyledi. 1 | 10

Özellikle ikinci doz aşıların yapılması, sırası gelenlerin de üçüncü dozu olması gerektiğine işaret eden Usta, bu anlamda biraz daha harekete ihtiyaç olduğunu aktardı. 2 | 10

Usta, öğretmenlerin bir kısmının da aşılı olmadığına dikkati çekerek, onların da bir an önce aşılanarak kendilerini, çevrelerini, öğrencileri ve velileri riske atmamalarını beklediklerini ifade etti. 3 | 10