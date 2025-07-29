Gürsu’nun ciğerleri yandı: Tarihinin en büyük yangını sonrası yürek yakan görüntüler

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 4 gündür süren ve büyük uğraşlarla kontrol altına alınabilen orman yangını, bölge halkına ve doğaya büyük zarar verdi. Yangının ardından ortaya çıkan görüntüler, yürek burkan bir tabloyu gözler önüne serdi. 1 | 10

Katırlı Dağı’nın eteklerinde yer alan yemyeşil ormanlık alanlar tamamen küle dönerken, dronla havadan kaydedilen görüntüler yangının büyüklüğünü net biçimde ortaya koydu. Gürsu ve Kestel ilçelerinde etkili olan yangınların ardından şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. 2 | 10

Yangın, İğdir Mahallesi sınırlarında yer alan Gürsu Belediyesi Mesire Alanı ve Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi çevresinde ciddi tehlikeye yol açtı. Alevlerin bu alanlara ulaşmadan kontrol altına alınması, olası bir faciayı önledi. 3 | 10

“Ciğerlerimiz yandı, çok üzgünüz” Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yaşanan felaketi şu sözlerle dile getirdi: "Gün aydınlandığında yaşadığımız felaketin büyüklüğünü bir kez daha görmüş olduk. Ciğerlerimiz yandı. Çok üzgünüz. Bu acıyı anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalıyor." 4 | 10

Yangının nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, Bursa Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin raporlama ve hasar tespiti çalışmaları da başladı. 5 | 10

Gürsu’nun doğası ağır yara aldı Uzmanlar, yanan ormanlık alanların ekosistem üzerindeki etkilerinin uzun yıllar sürebileceğini belirtiyor. Bölge halkı ise yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için seferber olma çağrısında bulunuyor. 6 | 10

Doğaya verilen zararın boyutları büyürken, yangınla mücadelede görev alan tüm ekiplerin özverili çalışmaları takdir topladı. Yetkililer, vatandaşlardan yangın riski taşıyan bölgelerde dikkatli olunmasını istedi. 7 | 10

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