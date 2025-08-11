Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? Ücretler ne kadar?
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Bugün başlayan işlemler 5 Eylül tarihine kadar devam edecek. Hacı adayları şimdi detaylı bilgiye ulaşmak isterken başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını sorguluyor. Öte yandan ücretler de sıkça araştırılıyor.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası yoğun bir talep oluşurken ayrıntılar öğrenilmek isteniyor. Sıkça gelen sorular ise "Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır", "Ücretler ne kadar" şeklinde...
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kayıt ve yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. İlk defa başvuracak adaylar 11 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ön kayıt yaptırabilecek. Başvuru sırasında anlaşmalı bankalara 950 TL ön kayıt ücreti yatırılması gerekiyor. Önceki yıllarda kaydı bulunan adaylar ise aynı tarihlerde e-Devlet üzerinden kayıtlarını yenilemek zorunda olacak.
Kayıt yenilemeyen adaylar 2026 yılı hac kurasına katılamayacak. Başvuru sırasında “Normal” veya “Yakın Mesafe” konaklama tercihinin yapılması gerekiyor ve bu tercih sonradan değiştirilemiyor. Grup halinde başvurmak isteyenler en fazla 7 kişilik grup oluşturabiliyor.
0-12 yaş arası çocuklar ebeveynleriyle birlikte kayıt yaptırabiliyor ancak kura katsayısını etkilemiyor. Daha önce hacca gitmiş olanların başvuruları ise kabul edilmeyecek. Kayıt durumu e-Devlet veya www.hac.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.