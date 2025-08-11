T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası yoğun bir talep oluşurken ayrıntılar öğrenilmek isteniyor. Sıkça gelen sorular ise "Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır", "Ücretler ne kadar" şeklinde... 1 | 3

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kayıt ve yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. İlk defa başvuracak adaylar 11 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ön kayıt yaptırabilecek. Başvuru sırasında anlaşmalı bankalara 950 TL ön kayıt ücreti yatırılması gerekiyor. Önceki yıllarda kaydı bulunan adaylar ise aynı tarihlerde e-Devlet üzerinden kayıtlarını yenilemek zorunda olacak. 2 | 3