Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları her sene belirli tarihlerde başvurularda bulunuyor. Yeni yılın ön kayıt tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarihleri paylaşırken şimdi sıkça "Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor", "Hac ön kayıt ücreti ne kadar" soruları geliyor.

1 | 3