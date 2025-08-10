Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Hac ön kayıt takvimini açıkladı. Yeni yılda hacca gidecek adayları detayları öğrenmeye çalışırken bazı sorulara cevap arıyor. Özellikle başvuru tarihleri ile ücreti araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları her sene belirli tarihlerde başvurularda bulunuyor. Yeni yılın ön kayıt tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarihleri paylaşırken şimdi sıkça "Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor", "Hac ön kayıt ücreti ne kadar" soruları geliyor.
Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor?
2026 yılı için Hac ön kayıtları 11 Ağustos'ta başlıyor ve 5 Eylül 2025 tarihinde son buluyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.
Hac ön kayıt ücretleri ne kadar?
Diyanet İşler Başkanlığının 2026 yılı için belirlediği ücret 950 TL olarak açıklandı.