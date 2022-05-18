HADO, ilk seferini KKTC'ye yapıyor: Hatay liman şehri olacak Hatay Deniz Otobüsü ilk seferini yarın Arsuz'dan Girne'ye yapacak. HADO’nun belediye eliyle uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak ilk ve tek proje olduğunu söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "Hatay gemi ile seyahat edilebilecek önemli liman şehirlerinden bir tanesi olacak." dedi.

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda uluslararası sulardaki ilk seferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenleyecek. 19 Mayıs Perşembe günü, Arsuz Madenli Yat Limanı'nda saat 11.00'de hareket edecek gemi için gümrük işlemleri 08.00 itibariyle başlayacak. 5 saat sürecek yolculuğun ardından Hatay'dan çıkan kafilenin saat 16.00'da Girne Limanı'na ulaşması bekleniyor. 1 | 5

Aynı günün akşamında Antakya Medeniyetler Korosu, Girne Amfi Tiyatro'da konser vererek. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek programın ikinci gününde Hataylı konuklar, Girne Şehitliğini ziyaret ettikten sonra Hatay'a hareket edecek. 2 | 5

"Liman şehri olacak" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HADO’nun belediye eliyle uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak ilk ve tek proje olduğunu söyledi. Savaş, “Biz önce KKTC’ye daha sonra da Beyrut belki de İsrail’in Hayfa Limanı’na kadar deniz otobüsüyle insanlarımızı taşımak istiyoruz. 19 Mayıs’ta ilk seyahatimizi Arsuz’dan Girne’ye yapacağız. Hatay gemi ile seyahat edilebilecek önemli liman şehirlerinden bir tanesi olacak. Bu Türkiye’de ilk olarak bizimle oluyor. Hem Hatay’ımıza hem de Türkiye’mize hayırlı olsun.” dedi. 3 | 5