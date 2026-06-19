Hafta sonu ne sınavı var? 20 Haziran Cumartesi, 21 Haziran Pazar günü hangi sınav var?
Hafta sonu yapılacak sınav ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. Her cuma günü son kontrollerini yapmak isteyen adaylar "Hafta sonu ne sınavı var" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
Her hafta sonu ülkemizde çok önemli sınavlar gerçekleşiyor. ÖSYM, MEB, Anadolu Üniversitesi sınavları cumartesi ve pazar günü gerçekleşiyor. Bu hafta sonu da milyonları ilgilendiren sınavlar var. Peki, 20 Haziran Cumartesi, 21 Haziran Pazar günü hangi sınav var?
20 Haziran 2026 Cumartesi
1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Saat: 10.15
Süre: 165 dakika
Son giriş saati: 10.00 (Bu saatten sonra binalara aday alınmayacak)
21 Haziran 2026 Pazar
2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Saat: 10.15
Süre: 180 dakika
Son giriş saati: 10.00
21 Haziran 2026 Pazar
3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)
Saat: 15.45
Süre: 120 dakika
Son giriş saati: 15.30