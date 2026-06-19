Hafta sonu ne sınavı var? 20 Haziran Cumartesi, 21 Haziran Pazar günü hangi sınav var?

Her hafta sonu ülkemizde çok önemli sınavlar gerçekleşiyor. ÖSYM, MEB, Anadolu Üniversitesi sınavları cumartesi ve pazar günü gerçekleşiyor. Bu hafta sonu da milyonları ilgilendiren sınavlar var. Peki, 20 Haziran Cumartesi, 21 Haziran Pazar günü hangi sınav var?