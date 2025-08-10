Halit Yukay bulundu mu? Hatliy Yukay'a ne oldu? Son durum nedir?

Yat üretimi yapan 43 yaşında Türk iş insanı Halit Yukay, Marmara Adası açıklarında kaza yapmış, teknesi ikiye ayrılmış halde bulunmuştu. Olayın hemen ardından Yukay'ı arama kurtarma faaileyleri başlarken ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da arama çalışmalarına katıldı. 6. güne girilirken yoğun şekilde "Halit Yukay bulundu mu" diye soruluyor.

Kişiye özel lüks yatlar tasarlayıp üreten Mazu Yachts şirketinin sahibi Halit Yukay henüz bulunmuş değil. Çalışmalar 6. günde de devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan yardım çağrısı

Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşı Yukay için Erdek’te arama kurtarma çalışmalarına katılarak, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yaptı. Tatlıtuğ’un, drone ile havadan da arama yaptığı öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yaşayanlara seslenerek işaretlediği alanlarda arama yapılması için yardım istedi. Tatlıtuğ, Sahil Güvenlik ekipleriyle dalış ve dronla havadan tarama çalışmaları da gerçekleştirdi. Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Yukay’ın, Yunanistan’da Tatlıtuğ Ailesi ile birlikte tatil yapan Yunan asıllı eşi ile çocuğunu almaya gittiği öğrenildi.