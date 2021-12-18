Hamzabeyli'de 32 kilometrelik tır kuyruğu

Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını bu nedenle tır şoförlerinin mağduriyetler yaşadığını belirten Kırtag, "Sıralar çok yavaş ilerliyor araçlarımızın takografları doluyor biz de devam edemiyoruz, buralarda yatmak zorunda kalıyoruz. Bizim için sıkıntılardan bir ikincisi de mülteciler oluyor. Yolda durup uyuduğumuzda onlar arabalara giriyor zaman zaman da yüklere zarar verebiliyorlar. Bu mağduriyetimizin giderilmesini tüm şoför camiası olarak istiyoruz." diye konuştu.

4 | 6