Hangi kan grupları koronavirüse karşı daha şanslı? Kanadalı bilim insanları yeni tip koronavirüs ve kan grupları arasındaki ilişkiye dair bir araştırma yayımladı.

Kanada’da yer alan Klinik Bilimler Değerlendirme Enstitüsü’nden bilim insanları kan grupları ve Covid-19 arasındaki ilişkiyi incelemek için geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi ve küresel olarak 225 bin 556 kişiden alınan kan örneklerini değerlendirdi. 1 | 9

NTV'de yer alan habere göre, sonuçlarda O kan grubuna sahip olanların corona virüse yakalanma riskinin A grubundan yüzde 5, diğer tüm kan gruplarından ise yüzde 12 oranında daha düşük olduğu görüldü. Çalışmada B kan grubuna sahip insanların ise şiddetli Covid-19 hastalığına yakalanma olasılığının A grubuna göre yüzde 21 daha fazla olduğu belirtildi. 2 | 9

Bununla birlikte araştırmacılar kanlarında Rh antijeni bulunanların, yani pozitif kan gruplarına sahip insanların, kanında Rh antijeni bulunmayan, yani negatif kan gruplarına sahip olan insanlara göre corona virüse karşı daha savunmasız durumda olduğunu ortaya koydu. 3 | 9