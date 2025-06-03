Haribo'da uyuşturucu mu var? Haribo uyuşturucu olayı nedir?
Haribo'da uyuşturucu krizi büyüyor. İlk kez Hollanda'da Hariboların içinde uyuşturucu tespit edilmişti. Ürünler raflardan toplatılırken bu olay ülkede büyük infial yaratmıştı. Bugün de Belçika ve Lüksemburg’ta ürünler toplatılıyor. Bu gelişmelerin ardından bir kez daha "Haribo'da uyuşturucu mu var", "Haribo uyuşturucu olayı nedir" soruları gündem oldu.
Haribo şekerlemelerin içinden çıkan uyuşturucu madde firmayı büyük bir krize sürükledi. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), ailece 1 kilogramlık Haribo Happy Cola F!ZZ şekerlerini tüketen kişilerin kendini kötü hissettiğini açıklamıştı. Konu tüm dünyada büyük yankı uyandırıken bugün de Belçika ve Lüksemburg’ta ürünler toplatılmaya başlandı. Olay daha da büyüyeceğe benzerken ""Haribo'da uyuşturucu mu var", "Haribo uyuşturucu olayı nedir" soruları geliyor.
Haribo uyuşturucu olayı nedir?
Hollanda'da bazı Haribo marka şekerlemelerin içinden uyuşturucu madde çıkmasının ardından Belçika'da da aynı ürünler tedbir amacıyla piyasadan toplatılıyor.
Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV-AFSCA) Sözcüsü Liesbeth Van de Voorde, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar tüketici temas noktası üzerinden herhangi bir sağlık şikayetinin iletilmediğini belirtti. Van de Voorde, ürünlerin toplatılmasının tamamen önleyici bir tedbir olduğunu vurguladı.
Haribo'nun yaptığı resmi açıklamada ise "HAPPY COLA F!ZZ (1000 gram)" adlı ürünle ilgili tüketicilerden baş dönmesi şikayetlerinin gelmesi üzerine, hem Hollanda’da hem de Belçika’da bu ürünün raflardan çekilmesine karar verildiği bildirildi.
FAVV yetkilileri, tüketicilere satın aldıkları ürünleri kontrol etmelerini ve söz konusu ürüne sahipseler tüketmemelerini tavsiye ediyor. Soruşturma sürüyor.