Haribo'da uyuşturucu mu var? Haribo uyuşturucu olayı nedir? Haribo Türkiye'de toplatılacak mı?

Haribo şekerlemelerin içinden çıkan uyuşturucu madde firmayı büyük bir krize sürükledi. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), ailece 1 kilogramlık Haribo Happy Cola F!ZZ şekerlerini tüketen kişilerin kendini kötü hissettiğini açıklamıştı. Konu tüm dünyada büyük yankı uyandırıken bugün de Belçika ve Lüksemburg’ta ürünler toplatılmaya başlandı. Olay daha da büyüyeceğe benzerken ""Haribo'da uyuşturucu mu var", "Haribo uyuşturucu olayı nedir" soruları geliyor. 1 | 3

Haribo uyuşturucu olayı nedir? Hollanda'da bazı Haribo marka şekerlemelerin içinden uyuşturucu madde çıkmasının ardından Belçika'da da aynı ürünler tedbir amacıyla piyasadan toplatılıyor. Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV-AFSCA) Sözcüsü Liesbeth Van de Voorde, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar tüketici temas noktası üzerinden herhangi bir sağlık şikayetinin iletilmediğini belirtti. Van de Voorde, ürünlerin toplatılmasının tamamen önleyici bir tedbir olduğunu vurguladı. 2 | 3