Harika Avcı öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Bir döneme güzelliği ve aşkları ile damga vuran Harika Avcı, yaşam mücadelesi veriyor. Daha önce yaptığı açıklamada "Yakın zamanda ölümüm duyulacak" diyen sanatçı hastaneye kaldırıldı. Madde manevi zor günler geçiren Avcı'nın son durumu sürekli araştırılıyor. Peki Avcı'nın sağlık durumu nasıl?

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