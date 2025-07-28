Harika Avcı öldü mü, sağlık durumu nasıl?
Sinema oyuncusu ve şarkıcı Harika Avcı'dan geçen hafta üzücü bir haber gelmiş, Avcı hastaneye kaldırılmıştı. Sevenleri ünlü oyuncunun son durumunu merak ederken "Harika Avcı sağlık durumu nasıl" diye soruyor.
Bir döneme güzelliği ve aşkları ile damga vuran Harika Avcı, yaşam mücadelesi veriyor. Daha önce yaptığı açıklamada "Yakın zamanda ölümüm duyulacak" diyen sanatçı hastaneye kaldırıldı. Madde manevi zor günler geçiren Avcı'nın son durumu sürekli araştırılıyor. Peki Avcı'nın sağlık durumu nasıl?
Harika Avcı öldü mü?
Harika Avcı'nın yaşam mücadelesi devam ediyor. Hastanede tedavi gören Avcı'dan bugün itibarıyla yeni bir haber alınmış değil.
Harika Avcı geçen aylarda karaciğer kanseri teşhisi aldığını ve doktora gitmediğini açıklamıştı. Ünlü yıldız “Doktora da gitmiyorum. Kısa süre sonra ölümümüm duyulacak. Ölmeyi tercih ettim” çıkışıyla gündem olmuştu.