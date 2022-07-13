Hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu
Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından aşı yaptırmak isteyenler poliklinikler önünde yoğunluk oluşturdu.
Sağlık Bakanlığınca COVID-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşıların yapılmasına devam edildi.
Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelenler aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.
Edirne'de hatırlatma dozunu yaptıran Özer Şahin, turizmci olması nedeniyle hatırlatma dozunu yaptırma gereği duyduğunu söyledi.
Salgının ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Şahin, "Aşısı onaylanan herkes aşısını yaptırsın. Ben 4'üncü doz aşımı yaptırdım. Bu iş ihmale gelmez." dedi.
Sağlık Bakanlığı, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularını e-Nabız sistemine tanımladı.