Robot giydirme dönemi başladı

Günlük hayatta sıradan görünen giyinme süreci, yaşlılar, hareket kısıtı yaşayan bireyler ve bazı özel çalışma alanları için ciddi bir zorluk olabiliyor.

Güney Kore’de KAIST ile Stanford Üniversitesi araştırmacıları, bu soruna çözüm sunabilecek dikkat çekici bir yumuşak robot teknolojisi geliştirdi.