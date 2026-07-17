Hastları, yaşlıları ve çocukları robotlar giydirecek
KAIST ve Stanford araştırmacılarının geliştirdiği giydiren robot, kıyafeti yaklaşık 10 saniyede kullanıcının üzerine geçirebiliyor. Sistem, yaşlılar, engelliler ve temiz oda çalışanları için yeni bir çözüm vadediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
KAIST ile Stanford Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yumuşak robot sistemi, kıyafeti yaklaşık 10 saniyede kullanıcının üzerine geçirebiliyor. Teknolojinin yaşlılar, engelliler ve temiz oda çalışanları için yeni bir çözüm sunması hedefleniyor.
Robot giydirme dönemi başladı
Günlük hayatta sıradan görünen giyinme süreci, yaşlılar, hareket kısıtı yaşayan bireyler ve bazı özel çalışma alanları için ciddi bir zorluk olabiliyor.
Güney Kore’de KAIST ile Stanford Üniversitesi araştırmacıları, bu soruna çözüm sunabilecek dikkat çekici bir yumuşak robot teknolojisi geliştirdi.
Kıyafeti 10 saniyede giydiriyor
Araştırmacıların geliştirdiği sistem, kıyafeti yaklaşık 10 saniyede kullanıcının vücuduna yerleştirebiliyor.
Bu yapı, kullanıcının ellerini kullanmasına ya da başka birinden yardım almasına gerek bırakmadan çalışıyor.
Sarmaşıktan ilham aldı
Teknolojinin en dikkat çekici yönlerinden biri tasarımı oldu.
Sistem, sarmaşık benzeri bir mekanizmadan esinleniyor. Yumuşak robotik yapı, kıyafetin vücut etrafında kontrollü biçimde hareket etmesini sağlıyor.
Hareket hâlindeyken de çalışıyor
Yeni sistem yalnızca sabit duran kişiler için tasarlanmadı.
Araştırmacılar, robotun kullanıcı hareket hâlindeyken de işlev gösterebildiğini belirtiyor. Bu özellik, teknolojiyi daha pratik ve gerçek hayata daha yakın bir çözüm hâline getiriyor.
Koruyucu kıyafet için de kullanılabilecek
Robotun yalnızca gündelik kıyafetler için değil, özel ekipmanlar için de önemli bir potansiyel taşıdığı belirtiliyor.
Özellikle tam koruyucu kıyafetlerin hızlı biçimde giydirilmesi gereken alanlarda bu sistemin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.
Hedefte yaşlılar ve engelliler var
Teknolojinin en önemli kullanım alanlarından biri destekleyici yaşam çözümleri olabilir.
Yaşlılar ve engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırabilecek sistem, bakım yükünü azaltabilecek yardımcı bir araç olarak öne çıkıyor.
Çip fabrikalarına da girebilir
Araştırmacılar, sistemin temiz oda ortamlarında da değerlendirilebileceğini ifade ediyor.
Çip üretim tesisleri, biyogüvenlik laboratuvarları ve hastaneler gibi özel koruyucu kıyafet gerektiren alanlar, teknolojinin ilk kullanım sahaları arasında gösteriliyor.
Robot teknolojisinde yeni eşik
Yumuşak robotlar son yıllarda insan vücuduyla güvenli temas kurabilen yapıları sayesinde daha fazla ilgi görüyor.
Giydiren robot örneği ise bu teknolojinin yalnızca endüstriyel otomasyonla sınırlı kalmadığını, günlük yaşamın temel ihtiyaçlarına da çözüm sunmaya başladığını gösteriyor.
9. Sırada gerçek kullanım testi var
Teknolojinin yaygın kullanıma ne zaman geçeceği henüz netleşmiş değil.
Ancak geliştirilen sistem, robotların bakım, yardımcı yaşam ve ileri üretim alanlarında daha görünür hâle geleceğine işaret ediyor.