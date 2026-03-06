HATAY TOKİ KURA CANLI İZLE... TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ Hatay kura çekimi bugün gerçekleşiyor. Hatay'da inşa edilecek konutlar için başvuru yapanlar heyecanla canlı yayını takip edecekler. Bu sebeple link araştırılıyor. Öte yandan töreni izleyemeyecekler ise "TOKİ hatay kura souçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Bugün TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir ve Hatay'da kura çekimi yapılıyor. Hatay'da 13 bin 289 konut hak sahibini bulacak. Hataylılar kurayı canlı izlemek isyiyor. İşte canlı yayın linki...
Hatay TOKİ kura çekimi bugün saat 14.00'te Mustafa Kemal Üniversitesi
Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Çekiliş sonuçlarının gece saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.
Merkez (Antakya, Defne): 6800
Altınözü: 500
Arsuz: 200
Belen: 300
Dörtyol: 270
Erzin: 50
Hassa: 1500
İskenderun: 1354
Kırıkhan: 600
Kumlu: 70
Payas: 95
Reyhanlı: 750
Samandağ: 500
Yayladağı: 300