Hatay'da buğday hasadı başladı: Verim geriledi, maliyetler arttı

"Geçen yıl kuraklık olmasına rağmen buğdayda verim daha iyiydi ve bu sene aşırı yağışlar olduğu için buğdayda verimi düşürdü"

Bu yılın buğday hasadında aşırı yağışlardan dolayı verimin düşük olduğunu söyleyen çiftçi Hasan Şimşek, "Arkamızda biçerdöverle buğday biçiliyor ve buğday hasadındayız. Burada 150 dönümlük arazide bir biçerdöver çalışıyor. Buğday fiyatları biraz bozuk oldu. Bu yıl devletimiz buğday fiyatını 16,5 TL olarak belirledi. Mazot ve gübre fiyatları arttığı için bizi zorluyor. Benim adıma 11 biçerdöver bu tarlalarda çalışıyor. Normalde biçerdöverler dönüm başına çalışırken şimdi mazot fiyatına çalışıyorlar. Bu yıl buğday dönüm başına 300 kilogram verim veriyor.