Hatay'da mandalina bereketi: Üretici, tarlada 2 TL'ye düşen mandalinayı ücretsiz dağıttı
Hatay'da bu yıl mandalina rekoltesi yüksek olmasına rağmen üretici düşük fiyat nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Tarlada fiyatın 2 TL'ye kadar gerilemesi ve ürüne talebin az olması nedeniyle bazı üreticiler tonlarca mandalinayı Samandağ’da vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, don olayının bölgeyi etkilememesi sayesinde kalite ve verimin arttığını ancak pazar talebinin yetersiz kaldığını söyledi. Kamacı, bahçe ve market fiyatları arasındaki büyük farkın üreticiyi zorladığını vurguladı.
Türkiye'nin en verimli tarım bölgelerinden Hatay'da bu yıl mandalina üretimi yüksek rekolteyle dikkat çekiyor.
Dalları taşıyamayacak kadar bol ürün veren mandalinada, tarladaki fiyatlar 2 TL'ye kadar gerilerken, Hatay halinden 5 TL'ye çıkan ürünü elinde kalan bazı üreticiler tonlarca mandalinayı Samandağ ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, bölgede bu yıl olumsuz hava koşullarından etkilenilmediğini belirterek, "Türkiye'nin batı tarafından bir don olayı yaşandı. Samandağ'da birkaç defa yaşadık ama bu yıl don bizi teğet geçti. Biz oda olarak bütün çiftçilere ülke ekonomisine katkı sağlamak adına harekete geçtik. Karşı tarafta don olmuş ve verim düştü. Biz de çiftçilerimize mandalinaya bakmasını ve önümüzdeki süreçte fiyat edebileceğini anlattık. Çabalar gösterdiğimizde şu anda hem rekolte hem de kalite anlamında güzel mandalina oluşturduk ama hasat edilmesi gereken mandalina, çok fazla talep görmüyor" ifadelerini kullandı.
Kamacı, bahçedeki satış fiyatı ile market fiyatı arasındaki farkın üreticiyi zorladığını belirterek, "Bahçede mandalina 2 ila 4 TL arasından satılırken nakliye gibi bahaneler üreterek marketlerde 30 TL satılıyor" dedi.