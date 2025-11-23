Hatay'da mandalina bereketi: Üretici, tarlada 2 TL'ye düşen mandalinayı ücretsiz dağıttı

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, bölgede bu yıl olumsuz hava koşullarından etkilenilmediğini belirterek, "Türkiye'nin batı tarafından bir don olayı yaşandı. Samandağ'da birkaç defa yaşadık ama bu yıl don bizi teğet geçti. Biz oda olarak bütün çiftçilere ülke ekonomisine katkı sağlamak adına harekete geçtik. Karşı tarafta don olmuş ve verim düştü. Biz de çiftçilerimize mandalinaya bakmasını ve önümüzdeki süreçte fiyat edebileceğini anlattık. Çabalar gösterdiğimizde şu anda hem rekolte hem de kalite anlamında güzel mandalina oluşturduk ama hasat edilmesi gereken mandalina, çok fazla talep görmüyor" ifadelerini kullandı.