Hatay'da yıkılan iki binadan geriye eşyalarıyla ayakta duran mutfak dolapları kaldı
Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken binalardan ikisinde sadece raflarındaki sağlam tencere ve bardaklarıyla mutfak duvarları ayakta kalabildi.
Depremde tamamen yıkıma uğrayan binalardan ikisinde mutfak duvarlarının bazı bölümlerinin ayakta kaldığı dronla görüntülendi. Antakya ilçesindeki binalardan biri Zenginler, diğeri Dörtayak Mahallesi'nde bulunuyor.
Farklı yaşam öykülerini barındıran binalarda mutfak duvarlarının bir bölümü, yıkılmayan tek duvar olarak göze çarpıyor.
Çevresindeki tüm binaların da yıkıldığı yapılardan geriye bir daireye ait mutfak dolaplarının bir bölümü ile raflar kaldı.
Raflardaki bardakların devrilmesine rağmen kırılmadığı görülürken, çaydanlık ve ocağın üstündeki tencerenin de düşmediği gözlendi.