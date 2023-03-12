Hatay'da yıkılan iki binadan geriye eşyalarıyla ayakta duran mutfak dolapları kaldı

Depremde tamamen yıkıma uğrayan binalardan ikisinde mutfak duvarlarının bazı bölümlerinin ayakta kaldığı dronla görüntülendi. Antakya ilçesindeki binalardan biri Zenginler, diğeri Dörtayak Mahallesi'nde bulunuyor.

Farklı yaşam öykülerini barındıran binalarda mutfak duvarlarının bir bölümü, yıkılmayan tek duvar olarak göze çarpıyor.

Çevresindeki tüm binaların da yıkıldığı yapılardan geriye bir daireye ait mutfak dolaplarının bir bölümü ile raflar kaldı.