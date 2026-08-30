Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek ilk HÜRJET gökyüzüyle buluştu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuşa ilişkin sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"HÜRJET'imizi Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gök Vatan'la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor. Bu gururda emeği geçen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ ekibimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."