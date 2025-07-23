Havalar ne zaman serinleyecek? Havalar soğuyacak mı, sıcaklık düşecek mi?

Türkiye geneli kavurucu sıcaklıkla boğuşuyor. Yurdu etkisi altına alan sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken uzmanlar da art arda uyarılarda bulunuyor. Çöl sıcaklıları ile mücadele eden vatandaşlar havaların serinlemesini isterken "Sıcaklık düşecek mi" sorusunu yöneltiyor.

Havalar ne zaman serinleyecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmini incelendiğinde hava sıcaklıkları pazartesi gününe kadar devam edecek. Havaların ne zaman serinleyeceği hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.