Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaktan bunalanlara soğuk duş!

Hava sıcaklığı nedeniyle yurdun dört bir yanında vatandaşlar zorluk yaşıyor. Milyonlar sıcak hava dalgası nedeniyle deyim yerindeyse eriyor. Havaların serinlemesi istenirken bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşa soğuk bir duş aldırdı. 1 | 3

6 ila 12 derece artacak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren batıdan başlayarak yurt genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor. 19-25 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. 2 | 3