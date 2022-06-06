Hayrettin Karaca'nın diktiği çiçek 40 yıl sonra açtı

4-5 metre boy atarak adeta bir ağaca düşen agave görüntüsüyle büyüledi. Karaca Arboretum Vakıfı Yönetim Kurulu Başkanı Yeşne Karaca İren, sabır çiçeği olarak da bilinen agave bitkisini büyükbabası Hayrettin Karaca tarafından dikildiğini söyledi.

Toprak Dede çiçeğini göremedi

'Toprak Dede' olarak da bilinen Karaca’nın, Güney ve Orta Amerika’ya özgü bu bitkinin açtığını göremeden vefat ettiğini söylene İren, şöyle konuştu: