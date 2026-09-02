Her an açıklanabilir! GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih duyurusu geldi mi?

YKS tercih sonuçlarının ilanı ile birlikte yüz binlerce kişi üniversitelerin programlarına yerleşti. Öğrenciler il değiştirmek zorunda kalırken bir yandan da barınma sorununu çözmek istiyor. Bu sebeple KYK yurt başvurularına yoğun bir ilgi vardı. Başvuru işlemleri tamamlanır tamamlanmaz "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranmaya başlandı.