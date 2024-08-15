Her depremin ardından gündeme geliyor! Hem Naci Görür'ü dinleyelim hem Tavşancıl'a bakalım! Deprem bilimci Prof. Dr Naci Görür başta olmak üzere uzmanlar, Türkiye'yi depreme karşı hemen her gün uyarıyor, deprem bilinci oluşturmak içn davet edildikleri her yere gidiyorlar. Yaşanan hemen her yıkıcı depremin ardından 'Keşke' diyoruz, pişmanlıklar yaşıyoruz. 7 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından da benzer süreci yaşadık. Bir site dimdik ayaktayken, yanındaki site yerle bir olmuştu. Bu durumun en somut örneğini ise 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından görmüştük. Bir ilçe haritadan silinmişti, yanı başındaki semt sapasağlam duruyordu. Peki neydi bu Tavşancıl mucizesi...

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğünde meydana gelmişti.



45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de ciddi yıkıma sebep olmuştu, Türkiye ağır kayıplar vermişti. 1 | 11

2010’da yayınlanan Meclis Araştırma Raporu’na göre; Marmara Depremi’nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmiş, 48 bin 901 kişi yaralanmıştı. Depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri hasar görmüştü. 2 | 11

Depremden etkilenmeyen mahalle: Tavşancıl Türkiye’nin felaket gecelerinden biri olarak tarihe geçen depremde bir ilçe, merkez üssüne sanki yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir yerleşim yeriymiş gibi neredeyse hiç etkilenmedi. 3 | 11