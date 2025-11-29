Google Haberler

Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler

Alanya Karadenizliler Derneği, Antalya'da düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsiyi bedava dağıttı.

Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 1

Alanya Karadenizliler Derneğince (ALKARDER), eski belediye hizmet binasının arkasındaki alanda iki gün sürecek festivalde Karadeniz Bölgesi'nin yöresel ürünleri stantlarda satışa sunuldu, katılımcılara ekmek arası hamsi ikramında bulunuldu.

Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 2

İlçe sakinleri ve yerleşik yabancılar, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 3

Festivalde Davut Güloğlu, Onur Atmaca, Onay Şahin, İhsan Aydın ve Filiz Balta sahne alacak.

Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 4

ALKARDER Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, gazetecilere, Karadenizliler Derneği olarak ilçede birçok festival ve etkinlik düzenlediklerini söyledi.


Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 5

Alanya'da Hamsi Festivali'ni 3. kez gerçekleştirdiklerini belirten Hacıfazlıoğlu, "Bu sene yaklaşık 7 ton hamsi getirttik. Festivalde vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Ayrıca açılan stantlarla yöresel ürünlerimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz." dedi.

Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 6


Geçen yılki festivale 150-200 bin ziyaretçinin geldiğine dikkati çeken Hacıfazlıoğlu, beklentilerinin bu yıl bu rakamın aşılacağı yönünde olduğunu dile getirdi.

Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 7

Hacıfazlıoğlu, bu tür organizasyonların kolay olmadığını belirterek, maddi destek veren Karadenizli iş insanlarına teşekkür etti.

Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 8
Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 9




Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 10
Herkes Karadeniz sandı ama! 7 ton hamsiyi bedava yediler - Resim: 11
