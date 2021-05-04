Hindistan COVID-19 ile boğuşuyor!

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da günlük vaka sayısında 4 gündür düşüş görülse de ülkedeki aşı ve oksijen sıkıntısı devam ediyor.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 158 milyon 932 bin 921 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.