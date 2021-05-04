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Hindistan COVID-19 ile boğuşuyor!

Koronavirüsün dünyada en fazla yayıldığı ikinci ülke olan Hindistan'da ülkedeki vaka sayısında düşüş sürerken sağlık sisteminde aşı ve oksijen sıkıntısı sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da günlük vaka sayısında 4 gündür düşüş görülse de ülkedeki aşı ve oksijen sıkıntısı devam ediyor.

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Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 158 milyon 932 bin 921 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

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Delhi kentinde kurulan aşı merkezinde vatandaşlar, Hindistan Serum Enstitüsünün ürettiği 'Covishield' aşısını olmak için sıra bekledi.

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İşte salgınla boğuşan ülkeden insan manzaraları...

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