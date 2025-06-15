Hipersonik füze nedir? Hipersonik füze ne işe yarar, tahribatı nedir?
İsrail ile İran savaşında yeni bir evreye girildi. İran'ın karşı hamlesi çok sert olurken iddiaya göre hipersponik füzeler kullanıldı. Bu gelişme ile birlikte yoğun şekilde "Hipersonik füze nedir" sorusu geliyor. İşte detaylar...
İsrail - İran savaşı sonrası hüpersonik füzeler gündeö oldu. İddiaya göre İran, İsrail'e hipersonik füzelerle karşılık verdi. Gelen görüntüler sonrası "Hipersonik füze nedir" soruları peş peşe gelmeye başladı.
Hipersonik füze, ses hızının en az 5 katı (Mach 5 ve üzeri) hızda hareket edebilen, son derece hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek füzelerdir. Bu silah sistemleri, mevcut hava savunmalarını aşmak ve hedefe çok kısa sürede ulaşmak amacıyla geliştirilmiştir.
Temel özellikleri:
Hız: Mach 5’ten (saniyede yaklaşık 1.7 km) daha hızlıdır. Bazıları Mach 10’u aşabilir.
Menzil: Yüzlerce ila binlerce kilometre olabilir.
Manevra yeteneği: Balistik füzelere kıyasla atmosfere girdikten sonra manevra yapabilir, bu da önlenmelerini zorlaştırır.
Tespit zorluğu: Çok hızlı ve alçak irtifada ilerleyebildikleri için radarlar tarafından geç fark edilir.
Hipersonik füze türleri:
HGV (Hipersonik Kinetik Süzülme Aracı): Yüksek irtifaya çıkan ve sonra atmosfer içinde süzülerek hedefe yönelen füzelerdir (örnek: Rus Avangard).
HCM (Hipersonik Seyir Füzesi): Sürekli çalışan motorla hipersonik hızda uçan füzelerdir (örnek: ABD’nin geliştirdiği AGM-183 ARRW).
Neden önemli?
Savunma sistemlerini aşabiliyor: Mevcut hava savunmaları hipersonik hedefleri durdurmakta zorlanır.
Stratejik üstünlük sağlar: Savaşta büyük caydırıcılık gücü taşır.
Hızlı müdahale imkanı sunar: Kısa sürede hedef imha edilebilir, erken uyarı sistemlerini devre dışı bırakabilir.