Hipersonik füze nedir? Hipersonik füze ne işe yarar, tahribatı nedir?

İsrail - İran savaşı sonrası hüpersonik füzeler gündeö oldu. İddiaya göre İran, İsrail'e hipersonik füzelerle karşılık verdi. Gelen görüntüler sonrası "Hipersonik füze nedir" soruları peş peşe gelmeye başladı.

Hipersonik füze, ses hızının en az 5 katı (Mach 5 ve üzeri) hızda hareket edebilen, son derece hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek füzelerdir. Bu silah sistemleri, mevcut hava savunmalarını aşmak ve hedefe çok kısa sürede ulaşmak amacıyla geliştirilmiştir.