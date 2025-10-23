HMGS 2 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? HMGS sonuç sorgulama ekranı

HMGS sonuçları için heyecan dorukta... ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Şu dakika itibarıyla son dakika duyuru gelmiş değil. Adaylar bilgi almak adına sıkça "HMGS 2 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor. İşte bir önceki dönemde yaşanan süreç ile ilgili detaylar...