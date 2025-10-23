HMGS 2 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? HMGS sonuç sorgulama ekranı
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları bugün ilan edilecek. On binlerce kişinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek duyuruda... Kurum tarihi paylaştı fakat saate ilişkin bilgi vermedi. Bu sebeple adaylar ısrarla "HMGS 2 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
HMGS sonuçları için heyecan dorukta... ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Şu dakika itibarıyla son dakika duyuru gelmiş değil. Adaylar bilgi almak adına sıkça "HMGS 2 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor. İşte bir önceki dönemde yaşanan süreç ile ilgili detaylar...
HMGS 2 sonuçları açıklandı mı?
HMGS 2 sonuçları ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Geçen yıl sonuçlar saat 11.00'de açıklanmıştı fakat beklenen olmadı. Şimdi gözler saat 14.30'a çevrilmiş durumda...
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.