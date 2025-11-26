Google Haberler

Hong Kong’da bin 900 dairelik yerleşim alanında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne bağlı Tai Po semtindeki bir yerleşim alanında çıkan yangında, içeride sıkışan 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hong Kong’da bin 900 dairelik yerleşim alanında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Resim: 1

Hong Kong merkezli South China Morning Post’un aktardığı bilgilere göre, Tai Po bölgesinde 8 bloktan oluşan bir yerleşim alanında yangın çıktı.

1 7
Hong Kong’da bin 900 dairelik yerleşim alanında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Resim: 2

Alevlerin, bin 900’den fazla dairenin bulunduğu sitede dış cephe yenileme çalışmaları için kurulan bambu iskeleler nedeniyle kısa sürede yayıldığı belirtildi.

2 7
Hong Kong’da bin 900 dairelik yerleşim alanında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Resim: 3

Güvenlik birimleri, yangının başladığı binada içeride kalan kişilere yönelik ihbarlar aldıklarını açıkladı.

3 7
Hong Kong’da bin 900 dairelik yerleşim alanında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Resim: 4

4 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, olayda 1’i itfaiye görevlisi olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

4 7
Hong Kong’da bin 900 dairelik yerleşim alanında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Resim: 5

Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.

5 7
Hong Kong’da bin 900 dairelik yerleşim alanında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Resim: 6

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, itfaiyenin dış yüzeyi bambu iskelelerle kaplı ve alevlere teslim olan dairelere müdahale ettiği anlar yer aldı.

6 7
Hong Kong’da bin 900 dairelik yerleşim alanında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - Resim: 7

Hong Kong’da yangın şiddetinin 5 basamaklı bir sistemle sınıflandırıldığı hatırlatılırken, bu olayın seviyesinin 1’den 4’e yükseltildiği kaydedildi.

7 7