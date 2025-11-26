Hong Kong’da bin 900 dairelik yerleşim alanında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne bağlı Tai Po semtindeki bir yerleşim alanında çıkan yangında, içeride sıkışan 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Hong Kong merkezli South China Morning Post’un aktardığı bilgilere göre, Tai Po bölgesinde 8 bloktan oluşan bir yerleşim alanında yangın çıktı.
Alevlerin, bin 900’den fazla dairenin bulunduğu sitede dış cephe yenileme çalışmaları için kurulan bambu iskeleler nedeniyle kısa sürede yayıldığı belirtildi.
Güvenlik birimleri, yangının başladığı binada içeride kalan kişilere yönelik ihbarlar aldıklarını açıkladı.
4 kişi hayatını kaybetti
Yetkililer, olayda 1’i itfaiye görevlisi olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Bölgeden paylaşılan görüntülerde, itfaiyenin dış yüzeyi bambu iskelelerle kaplı ve alevlere teslim olan dairelere müdahale ettiği anlar yer aldı.
Hong Kong’da yangın şiddetinin 5 basamaklı bir sistemle sınıflandırıldığı hatırlatılırken, bu olayın seviyesinin 1’den 4’e yükseltildiği kaydedildi.