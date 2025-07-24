HT spor uydu frekans bilgileri: HT spor uyduda (tv) var mı, kaçıncı kanalda?

Bu sezon 5 hazırlık maçına çıkan Beşiktaş ilk ciddi sınavına bugün çıkıyor. Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk ile eşleşen Kara Kartal güzel bir zafer elde etmenin peşinde... Mücadele HT Spor'dan şifresiz olarak ekrana gelecek. Bu sebeple araştırmalar bir hayli yoğunlaştı. En çok "HT spor uyduda (tv) var mı, kaçıncı kanalda" sorusu geliyor.

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