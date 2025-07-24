HT spor uydu frekans bilgileri: HT spor uyduda (tv) var mı, kaçıncı kanalda?
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşıaşma HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Özellikle Beşiktaş taraftarı bu müsabakayı kaçırmak istemezken HT Spor'un bilgileri gündem olmuş durumda... Kanalın frekans bilgileri araştırılırken "HT spor uyduda (tv) var mı, kaçıncı kanalda" soruları hızlanmış durumda...
Bu sezon 5 hazırlık maçına çıkan Beşiktaş ilk ciddi sınavına bugün çıkıyor. Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk ile eşleşen Kara Kartal güzel bir zafer elde etmenin peşinde... Mücadele HT Spor'dan şifresiz olarak ekrana gelecek. Bu sebeple araştırmalar bir hayli yoğunlaştı. En çok "HT spor uyduda (tv) var mı, kaçıncı kanalda" sorusu geliyor.
HT Spor uydu bilgileri...
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor kaçıncı kanalda?
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+: Kanal 73
Radyo Frekansı: İstanbul 105.4