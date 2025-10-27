Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak? Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?

Hurda Teşviki Yasası için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisine çevrildi. Vatandaşlar, düzenlemenin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Heyecan her geçen gün artarken dillerden düşmeye soru "Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak" oluyor.