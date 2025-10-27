Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak? Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?
Sıfır araç alacakların gözü kulağı Hurda Teşvik Yasası'nda... Yerli ve ÖTV'siz otomobil almak isteyenler Meclis gündemini yakından takip ediyor. Her gün konu hakkında bilgi almak isteyenler "Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak" sorusunu yöneltiyor.
Hurda Teşviki Yasası için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisine çevrildi. Vatandaşlar, düzenlemenin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Heyecan her geçen gün artarken dillerden düşmeye soru "Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak" oluyor.
Hurda Teşvik Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Yeni araç alacaklarda beklenti gittikçe artarken konu hakkında en yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.
Ak Parti'nin verdiği önergenin kabul edilmesiyle TBMM Genel Kurulu bu hafta çalışmalarına ara verdi. Meclis’in yeni çalışma takvimi daha sonra belirlenecek.