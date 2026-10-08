Hurdalıktan topluyor, bambaşka bir şeye dönüştürüyor: 30 yıldır vazgeçmedi

Yaptığı eserlerin çevresi tarafından ilk etapta yeterince ilgi görmediğini belirterek buna rağmen çalışmalarından vazgeçmediğini ifade eden Gür, "1997 yılında denemeleri yaptım. O zaman ileri dönüşüm diye bir anlayış yoktu. Daha doğrusu atık diye bir şey yoktu. Ben de bu atıklardan heykeller yaptım. Herkes '"Bu ne"' diye bakıyordu. Toplumdan karşılık görmeyince bıraktım ama duramadım. Tekrar yine çerden çöpten eserler yapmaya devam ettim" dedi.