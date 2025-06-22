İsrail - İran savaşı 13 Haziran'da başladı ve bugün 9. gününde... Gün geçtikçe savaşın boyutu genişliyor. Amerika'nın da savaşa dahil olmasıyla birlikte Orta Doğu'da gerilim artıyor. Son saldırı sonrası İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya hazırlanıyor. Şimdi sıkça "Hürmüz Boğazı nerede", "Hürmüz Boğazı neden önemli" sorusuna yanıt arıyor.

Hürmüz Boğazı neden önemli?

Basra Körfezi’nin ağzında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından dünyanın en stratejik su yollarından biri olarak kabul ediliyor. Orta Doğu’daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin, Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayan bu dar boğaz, enerji arzının kilit noktası konumunda.

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık üçte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Kuveyt, Irak ve Katar gibi büyük üretici ülkeler, petrol ve kondensat ihracatlarında bu geçide bağımlı. Günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol türevi ürün bu boğazdan geçerek, özellikle Çin başta olmak üzere Asya pazarlarına ulaştırılıyor. Küresel LNG ticaretinin de yaklaşık yüzde 20’si bu hatta taşınıyor.