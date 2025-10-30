İBB burs sonuç tarihi: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs başvuruları üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. İstanbul'da öğrenim gören üniversite öğrencileri sonuç heyecanı sarmış durumda... Her gün konu hakkında bilgi alınmak istenirken "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da gündemden düşmüyor.
İBB burs başvuruları 17 Ekim'de son buldu. Bu tarihten itibaren sonuç tarihi aramaları hızlanmaya başladı. Öğrenciler her gün duyuru olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Bu nedenle sıklaşan soru da "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihini 30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla paylaşmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.