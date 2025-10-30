İBB burs sonuç tarihi: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuruları 17 Ekim'de son buldu. Bu tarihten itibaren sonuç tarihi aramaları hızlanmaya başladı. Öğrenciler her gün duyuru olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Bu nedenle sıklaşan soru da "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.