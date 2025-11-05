İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2025)
2025 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Şimdi gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı ‘Genç Üniversiteli Desteği’ sonuçlarında... Yüz binler bugün aramalarını daha da sıklaştırmış durumda ve "İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
İBB burs sonuç tarihi hala açıklanmadı. Başvuru yapan üniversite öğrencileri İBB'nin resmi sitesini sık sık kontrol ediyor. Sosyal medya üzerinden de bilgi alınmaya çalışılırken "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.