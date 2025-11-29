İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 İBB burs sonuç tarihi belli oldu mu?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencileri bu soruya günlerdir cevap arıyor. Yaklaşık bir hafta önce sona eren başvurular sonrası tarih araştırması sıklaştı. Bugün de konu gündem olurken İBB'den açıklama gelip gelmediği merak ediliyor.