İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 İBB burs sonuç tarihi belli oldu mu?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencileri bu soruya günlerdir cevap arıyor. Yaklaşık bir hafta önce sona eren başvurular sonrası tarih araştırması sıklaştı. Bugün de konu gündem olurken İBB'den açıklama gelip gelmediği merak ediliyor.
2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs sonuç tarihi belli olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Kasım 2025 itibarıyla bir duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde sonuçların 20 Ocak tarihinde açıklanması beklenir.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.