İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul'da eğitim gören yüz binlerce üniversite öğrencisi bu soruya cevap arıyor. Yeni hafta ile birlikte araştırmalar hızlandı. Tarih ile ilgili fikir edinilmek isteniyor. Peki İBB'den bir duyuru geldi mi?