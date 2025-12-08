İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yeni haftanın ilk gününde İBB burs başvuru yapan öğrencilerin gündemini sonuç tarihi oluşturuyor. Beklentiler iyice artmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol edilirken "İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul'da eğitim gören yüz binlerce üniversite öğrencisi bu soruya cevap arıyor. Yeni hafta ile birlikte araştırmalar hızlandı. Tarih ile ilgili fikir edinilmek isteniyor. Peki İBB'den bir duyuru geldi mi?
2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Şu an itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.