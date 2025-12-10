İBB burs sonuçları için tarih verildi mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuç tarihi aramaları sıklaşıyor. Aralık ayının ortalarına doğru ilerlenirken adaylar İBB'nin sitesini sürekli olarak kontrol ediyor. Yüz binler heyecan içinde beklerken bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.