İBB burs sonuçları için tarih verildi mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KYK, VGM burs sonuçları açıklandı öğrencilerin gözü İBB burs sonuçlarına çevrildi. Her gün duyuru var mı diye merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden talepler yükselirken adaylar "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte muhtemel tarih ile ilgili bilgiler...
İBB burs sonuç tarihi aramaları sıklaşıyor. Aralık ayının ortalarına doğru ilerlenirken adaylar İBB'nin sitesini sürekli olarak kontrol ediyor. Yüz binler heyecan içinde beklerken bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
10 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.